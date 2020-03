Covid-19: L'association Nou Lé La s'inquiète pour les sans-abris

Alors que les autorités ont proclamé le confinement afin de lutter contre la propagation du Covid-19, l’association St-Louisienne Nou Lé La souhaite attirer l’attention sur la situation des personnes sans-abris.



Pour l’association, protéger les plus fragiles implique également les personnes sans-abris. "Que comptez-vous faire et quelles mesures avez-vous prises pour les sans domicile fixe", interroge le président de l’association dans un communiqué à l'attention du maire.



"Il nous semble vital, voire capital de trouver un endroit où ces personnes déjà fragilisées par la vie puissent elles aussi se protéger. Non pas du froid, de la faim ou de la pluie; mais en ces temps de 'guerre' comme le Président de la République l’a répété maintes fois dans son discours à la France entière, de se protéger de ce dangereux virus".



"Ces personnes ne peuvent être confinées puisqu’elle n’ont pas de maison. Ont-elles un laisser-passer? Auront-elles à payer l’amende ?"



L’association demande à ce que la sécurité de tous soit assurée.