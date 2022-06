A la Une . Covid-19 : L'arrivée de nouveaux variants va-t-elle faire repartir l'épidémie ?

BA.4, BA.5, les deux sous variants d'Omicron provoquent de nouvelles vagues en Afrique du Sud et dans certains pays européens faisant redouter des répercussions en France et en outre-mer. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 4 Juin 2022 à 15:05

En ce début du mois de Juin, le nombre de cas quotidiens en métropole atteint les 18 860 cas soit autant qu'en novembre 2021, période où avait débutée la vague du variant Delta.



Alors qu'Omicron sévit depuis six mois, la vaccination nous protégera t'elle des petits derniers de la famille qui ont été identifiés courant avril en Afrique du Sud ? Le pays est en effet touché par le sous variant BA.4 sans pour autant provoquer de dégâts. Au Portugal, c'est le BA.5 qui qui s'impose, représentant 87% des cas fin mai dernier.

Trop tôt pour se prononcer



BA.4 et BA.5 commencent à circuler en France mais selon les spécialistes, il est encore trop tôt pour se faire des pronostics. Cependant, et selon deux études citées par le journal Le Monde, l'évolution continue d'Omicron pourrait diminuer l'immunité collective, un débat qui devrait être rouvert à l'issue des grandes vacances.



Quoiqu'il en soit, les sous variants vont s'imposer peu à peu au niveau planétaire . Rien qu'en France, ils représentent 12% des contaminations et augmentent de 10% chaque jour. Les signaux concernant les hospitalisations en provenance de l'Afrique du Sud et du Portugal sont encourageants et laissent espérer que BA.4 et BA.5 ne soient pas plus dangereux que leurs prédécesseurs.

30 décès par jour au Portugal



Malgré les réinfections, les formes graves sont moins nombreuses que lors des précédentes vagues. "Il ne faut pas minimiser le problème, indique le directeur de l'Institut de santé globale de Genève, rappelant les 30 décès par jour enregistrés au Portugal. L'épidémiologiste prévoit dans un avenir proche un scénario identique à celui du variant Delta en juin 2021 à savoir "une petite vague en été et une plus importante à l'automne."



A l'instar d'Omicron, d'autres variants pourraient faire leur apparition de manière inattendue et la prudence doit rester de mise.