La grande Une Covid-19 : L’ARS va lancer une campagne de dépistage de la population

Dès la semaine prochaine, il sera possible de se faire tester au Covid-19 dans les marchés forains et autres rassemblements des différentes villes de l’île. Invité du journal de Réunion la Première ce jeudi, le Dr Jean-François Chièze, directeur de la veille sanitaire à l ‘ARS, a annoncé le lancement de cette campagne de dépistage pour remobiliser la population au respect des gestes barrières, et pour mieux comprendre l'émergence des nombreux cas autochtones ces derniers jours. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 9 Juillet 2020 à 16:48 | Lu 1974 fois

"C’est probablement une résultante du non-respect strict des mesures barrières" indique le Dr Jean-François Chièze sur le plateau de Réunion La Première, en réponse aux 8 cas autochtones de Covid-19 confirmés ce mercredi.



Ces cas font partie d’une même famille et ne constituent pas une chaîne de contamination locale assure-t-il, mais il en tire une conclusion alarmante :



"Ça signifie qu’il y a un relâchement, sinon on n’aurait pas autant de cas autochtones."



Le constat est clair, les Réunionnais ne font plus autant attention aux gestes barrières et à la distanciation sociale.



Alors pour remobiliser la population, l’ARS lance une campagne "plus massive" de dépistage dans les différentes villes de La Réunion :



"On aura, à l’occasion d’un marché forain, ou à l’occasion d’un rassemblement, la possibilité de se faire tester. Cela permettra de savoir si ces cas autochtones sont des cas de circulation réelle du virus ou des cas isolés", indique le directeur de la veille sanitaire à l’ARS.



La campagne devrait être lancée la semaine prochaine.



