A la Une . Covid-19 : Jacob Desvarieux du groupe Kassav' est décédé à l'âge de 65 ans

Le chanteur et guitariste du groupe Kassav’ était hospitalisé depuis le 12 juillet dernier et avait été placé en réanimation.

Par NP - Publié le Samedi 31 Juillet 2021 à 06:50

Son état s’est brusquement dégradé la nuit dernière, indique Gadeloupe la 1ère.



Jacob Desvarieux est décédé ce vendredi à l’hôpital de Pointe à Pitre des suites d’une infection liée au Covid-19. L’artiste emblématique du groupe Kassav’ s’en est allé à l’âge de 65 ans.



Le musicien, diabétique, à la santé fragile après une greffe du rein également, avait été hospitalisé le 12 juillet dernier. Son état avait nécessité de placer l'artiste dans un coma artificiel.



Le guitariste et son groupe Kassav’, pionniers du zouk, avaient reçu une victoire de la musique en 1988. A travers leur musique, le groupe avait à coeur d’interroger l’histoire et les mélanger les influences.



Au fil des années, le groupe a continué d’attirer le public à ses concerts.





