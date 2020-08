Covid-19 : Habitants du territoire, protégez-vous !

Les maires de La Possession, du Port, de Saint-Paul, de Trois Bassins et de Saint-leu vont prendre des arrêtés pour rendre obligatoire le port du masque sur le territoire de leur commune à partir du lundi 24 août au 6 septembre 2020.

Certaines manifestations sportives ou culturelles prévues dans les communes pourront être annulées ou reportées par les maires dès lors que les conditions de sécurité sanitaire ne seraient pas garanties.

Le Festival de l’Océan organisé par le TCO, qui devait avoir lieu les 5 et 6 septembre prochains, est reporté à une date ultérieure.

Les élus du TCO souhaitent que les tests de dépistage soient accessibles au plus grand nombre. À cet effet, les maires sont prêts à mettre des salles supplémentaires à disposition de l’ARS pour l’ouverture de centres de dépistage.

Dans un récent communiqué, le TCO annonce un certain nombre de dispositions préventives afin de protéger la population et freiner la propagation du virus sur leur territoire. Découvrez ci-dessous les mesures prises par les élus du Territoire de la Côte Ouest ce jeudi 20 août.Face à la reprise de l’épidémie constatée ces derniers jours, le président du TCO et les 5 maires des communes membres appellent la population à redoubler de vigilance pour la protection de tous, notamment à respecter les gestes barrières et s’astreindre au port du masque.Protégez-vous, protégeons-nous pour faire face à la propagation du virus !