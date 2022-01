A la Une . Covid-19 : Grâce à Omicron, la pandémie pourrait connaître son dénouement

L'organisation mondiale de la santé en Europe espère qu'entre le vaccin et les personnes infectées et ainsi immunisées, une immunité globale soit atteinte dans les semaines qui viennent. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 25 Janvier 2022 à 08:21

L'espoir fait vivre. D'ici mars prochain, le variant Omicron pourrait avoir touché 60% de la population européenne. Aussi, la pandémie de Covid-19 pourrait toucher à sa fin, prévoient les responsables de l'Organisation mondiale de la santé Europe.



"Une fois que la vague Omicron sera passée, il y aura pendant quelques semaines, quelques mois, une immunité globale grâce au vaccin et aux personnes immunisées suite à l'infection", déclare le Dr Hans Kluge, directeur régional.



"Mais le virus nous a surpris plus d'une fois", tempère le président de l'OMS Europe qui conseille la prudence face à la versatilité du virus.