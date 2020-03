Covid-19 : Gestion de nos déchets, soyons responsables !

Les services du TCO demandent aux habitants de respecter scrupuleusement les consignes relatives à la gestion de leurs déchets, et notamment, les déchets végétaux et les encombrants.



En effet, une surproduction de déchets déposés sur les voies publiques, sans respect des volumes et des calendriers de collecte, risque d’engendrer des situations supplémentaires compliquées à gérer en cette période de confinement et de perturbation des activités économiques.



Les services du TCO demandent donc de faire preuve de civisme et vous remercient de votre compréhension.