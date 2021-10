A la Une . Covid-19 : Fin des tests PCR pour les voyageurs vaccinés en provenance de l'Hexagone

Dès aujourd'hui, lundi 4 octobre 2021, les voyageurs en provenance de l'Hexagone n'auront plus l'obligation de réaliser un test PCR pour monter dans l'avion à destination de La Réunion. Les motifs impérieux et la présentation d'un test négatif restent cependant d'actualité pour ceux qui ont choisi de ne pas se faire vacciner. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 4 Octobre 2021 à 11:07

Par décret officiel, le gouvernement a annoncé jeudi 30 septembre dernier la fin de l'obligation de présenter un test PCR négatif pour les voyageurs présentant un schéma vaccinal complet au départ de la métropole à destination de La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte ou la Guyane.



Depuis le 16 juillet dernier, le test n'était déjà plus obligatoire dans le sens Réunion - Métropole, pour les voyageurs ayant un schéma vaccinal complet.



Les voyageurs non vaccinés doivent quant à eux présenter un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé pour voyager dans les deux sens. De plus, le test PCR reste obligatoire pour eux. Il doit avoir été réalisé moins de 72 heures avant le vol.