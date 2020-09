A la Une ... Covid-19 : Fin de l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane

Il avait été prolongé à Mayotte et en Guyane jusqu'au 30 octobre. Lors du Conseil des ministres ce mercredi 16 septembre, la levée de l'état d'urgence sanitaire a été actée.

Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 16 Septembre 2020 à 15:30 | Lu 664 fois

Le décret a été présenté par les ministres de la Santé, Olivier Véran et des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Il sera ensuite publié au Journal Officiel. Si dans les autres départements français l'état d'urgence sanitaire avait été levé le 10 juillet, la situation sanitaire à Mayotte et en Guyane avait conduit à une prolongation de ce dernier.



Ce vendredi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé à l'issue du Conseil des ministres la fin de l'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19 en Guyane et à Mayotte.



Les indicateurs épidémiologiques s'améliorent dans les deux départements. Mayotte et la Guyane rentrent ainsi dans le régime transitoire qui court jusqu’au 1er avril pour toute la France.