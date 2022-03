A la Une . Covid-19 : Faut-il s’inquiéter du variant BA2 ?

Après des semaines de baisse, le pays vient d’enregistrer une nouvelle hausse des contaminations en raison du sous-variant BA.2. Pas de quoi parler d’un nouveau rebond épidémique, estime le ministre de la Santé. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 7 Mars 2022 à 11:53

Alors que la levée du pass vaccinal est prévue dans une semaine en métropole, une nouvelle hausse des contaminations a été enregistrée pour la première fois depuis un mois. En cause, le sous-variant BA2 d’Omicron. Samedi 5 mars, 58.678 cas ont été enregistrés, soit 55 cas supplémentaires sur 5 jours, selon Covid Tracker.



109 personnes sont décédées en raison du Covid samedi dernier et 542 personnes ont été admises à l’hôpital. Sur les derniers jours, cela représente 16 décès supplémentaires, mais 542 admissions hospitalières en moins.



Ce sous-variant commence à gagner du terrain, précise Santé Publique France. En semaine 6, il représentait 15,4% des cas, contre 38% en semaine 8. Toutefois, si BA2 semble plus contagieux que la souche Omicron originelle, rien n’indique qu’il soit plus dangereux.



"Nous considérons qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait un rebond épidémique du BA.2", a souligné Olivier Véran.



