A la Une . Covid-19 : Face à la remontée des contaminations, Emmanuel Macron pourrait s'adresser aux Français

Inquiet face à une possible cinquième vague, le Président de la République envisagerait de s'exprimer publiquement très prochainement. Par Zinfos 974 - Publié le Vendredi 5 Novembre 2021 à 12:08

Alors que l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète du nouveau rebond de l'épidémie de coronavirus, qui a déjà provoqué la mort de 1,3 million de personnes en Europe, Emmanuel Macron pourrait intervenir très prochainement dans les médias, face à la menace d'une cinquième vague.



Le directeur de l'OMS faisait part, ce jeudi 4 novembre, d'un rythme de contaminations en hausse dans les 53 pays de la zone européenne avec des projections à 500.000 morts supplémentaires d'ici le mois de février 2022. Le rebond du nombre de personnes infectées est également observé au Royaume-Uni, en Russie et dans plusieurs pays d'Asie centrale.



Des projections à prendre avec recul, les pays concernés allant certainement prendre rapidement des mesures pour en limiter les effets.



Le cas de l'Allemagne est suivi de près par le chef de l'Etat. Le voisin de la France fait face à une vague considérée comme massive de décès chez les non vaccinés.



Même constat en Bulgarie et en Roumanie où une vingtaine de décès quotidiens sont à déplorer actuellement dans ces territoires où moins d'un habitant sur trois présente un schéma vaccinal complet.



La troisième dose de rappel va devenir de plus en plus d'actualité, accompagnée de mesures de lutte, analysent les experts.