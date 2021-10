Covid-19 : Deux tiers des soignants suspendus se sont finalement vaccinés

Depuis le 15 octobre, les salariés des hôpitaux, cliniques et maisons de retraite, soignants libéraux, aides à domicile, pompiers et ambulanciers doivent justifier d’un schéma vaccinal complet, sous peine de suspension de leur contrat de travail, sans rémunération. Cela concerne 2,7 millions de travailleurs sur tout le territoire français.



"Les deux tiers des soignants suspendus sont revenus au travail une fois vaccinés"



Le dernier bilan du gouvernement, datant du 20 octobre dernier, recensait 7930 soignants suspendus en France. Ils seraient bien moins nombreux désormais. La majorité du personnel soignant suspendu suite au refus de vaccination contre la Covid-19 a finalement choisi de se mettre en règle, a annoncé le ministère de la Santé.



Au cours d’une audition au Sénat sur le projet de loi "Vigilance sanitaire", Olivier Véran a déclaré ce mardi 26 octobre que "les deux tiers des soignants suspendus sont revenus au travail une fois vaccinés". La couverture vaccinale chez le personnel soignant “est extrêmement élevée”, a-t-il assuré, avant d’ajouter : “Le taux de suspension et de démission est extrêmement faible”.