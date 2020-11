A la Une . Covid-19: Deux laboratoires affirment que leur vaccin est "efficace à 90%" et disponible dès cette année

Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 9 Novembre 2020 à 16:22 | Lu 1046 fois

Les laboratoires Pfizer et Biontech ont annoncé aujourd'hui que leur vaccin contre le Covid-19 est "efficace à 90%".



Ils ont fait cette annonce après la première analyse intermédiaire de leur essai en phase 3, la dernière avant une demande d'homologation.



Cette "efficacité vaccinale" a été mesurée en comparant le nombre de participants infectés par le nouveau Coronavirus dans le groupe qui a reçu le vaccin avec ceux d'un autre groupe qui n'avait reçu qu'un placebo.



"Plus de huit mois après le début de la pire pandémie en plus d'un siècle, nous pensons que cette étape représente un pas en avant significatif pour le monde dans notre bataille contre le Covid-19", a déclaré le président-directeur général de Pfizer, Albert Bourla. "Le premier ensemble de résultats de notre essai de vaccin Covid-19 de phase 3 fournit la preuve initiale de la capacité de notre vaccin à prévenir le Covid-19", a-t-ajouté.



Les deux entreprises ont déclaré être en mesure de fournir jusqu'à 50 millions de doses de vaccins dans le monde en 2020 et jusqu'à 1,3 milliard de doses en 2021.



