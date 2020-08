La grande Une Covid-19 : Des enfants d'un centre aéré dionysien dépistés

Des dépistages sont organisés ce jeudi matin dans le Bas de la Rivière à Saint-Denis. Une opération menée suite à un test positif au Covid-19 d'un animateur du centre aéré de Reydellet. Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 13 Août 2020 à 11:40 | Lu 2645 fois

"Nous avons été contactés hier par l'ARS concernant cette opération de dépistage ce matin dans le Bas de la Rivière pour un certain nombre d'enfants et de familles qui ont été dans un centre de vacances", indique ce jeudi matin un des médecins mobilisés.



Suite à la détection d'un cas positif de Covid-19 au sein du centre aéré de Reydellet, dans le cadre du dispositif vacances apprenantes, l'ARS a déployé un dispositif de dépistage ciblé ce jeudi matin. Plusieurs enfants et personnels ont été invités à se faire dépister. "Notre dernier contact rapproché avec cette personne remonte à jeudi après-midi (la semaine dernière ndlr)", explique Carine, une des animatrice au sein de l'association concernée. "Au sein de l'école, on a mis en place les gestes barrières, les masques aux âges imposés, du gel hydroalcoolique, plusieurs prises de températures", détaille-t-elle toutes les mesures mises en place au sein du centre.



Pour rappel, l'ARS annonçait ce mardi l'identification d'un cluster, un foyer de cas de coronavirus suite à un événement familial à Saint-Denis. Une procédure spécifique de contact tracing a été lancée et a permis d’identifier parmi les cas contacts potentiels 10 employés de mairie annexe, 10 animateurs d'un centre aéré ainsi que les familles des 41 enfants ayant fréquenté le centre aéré pendant la période de contagiosité.



