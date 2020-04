Courrier des lecteurs Covid-19 : Des chiffres tronqués et des commentaires hasardeux voire trompeurs

1) A la Réunion

11) Extrait du JT du 16 avril 19H :

- Antoine Hassler à son invitée : « 4 nouveaux cas de Covid-19 aujourd’hui, zéro nouveau cas pendant deux jours, qu’est-ce qu’il faut conclure de ces chiffres ? »

- Christine Kowalczyk, présidente de l’Union régionale des médecins libéraux : « il faut d’abord conclure qu’il faut se rappeler que c’est le week-end de Pâques et que du coup comme c’est maintenant les médecins traitants qui font le dépistage, obligatoirement il n’y en a pas eu ce week-end ou très peu donc c’est logique qu’il y ait très peu de résultats… »



12) Indications insuffisantes à la télévision comme dans un journal

Certains jours on nous informait de l’évolution par deux données principales : le nombre total de cas détectés et le pourcentage des cas importés.

Tous ceux, élèves ou non, qui auront utilisé ces 2 données pour calculer le nombre de cas importés, auront eu « Faux ».

En effet, il faut prendre le nombre de cas investigués. Ce nombre n’était pas communiqué.



13) Le nombre de nouveaux cas par date et sous forme de courbe

C’est une façon récente de présenter le nombre de nouveaux cas quotidien au JT de 19h. Faites une photo de votre écran de télévision.

Pour tous les 7 jours à partir du 23 mars, soient pour les 23, 30 mars, 6 avril, 13, 20 ; ces dates correspondent à un lundi.

Vous remarquerez que pour les lundis, il y a un creux prononcé. Le creux est amorcé depuis la veille sauf pour le 23.

Cette particularité confirmerait l’hypothèse que les samedis et dimanches, il y aurait eu moins de tests que le vendredi précédent.



2) En métropole

Chaque jour le professeur Salomon présente les résultats pendant environ une demie heure.

J’ai eu la curiosité de regarder son intervention du 21 avril.

https://youtu.be/-fCYPFwG9Rs

En moins d’une minute, vous entendrez … « Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 788 950 cas et 42 500 décès, l’Europe reste fortement touchée avec un peu plus de un million de cas et 104 900 décès. L’Espagne enregistre 204 200 cas et 21 300 décès, l’Italie 181 000 cas et 24 114 décès, la Belgique avec 6 000 décès est un des pays les plus touchés, le Royaume Uni recense ce soir 17 337 décès. En France, 117 324 cas seraient recensés selon les estimations de Santé Publique France… »



21) La Belgique

Le professeur Salomon ne prend en compte qu’une seule donnée, le nombre de décès, et qualifie que la Belgique est un des pays les plus touchés ;

Or 6 000, c’est le plus petit des nombres de décès qu’il énumère.

Sa conclusion n’est pas fondée. Elle n’est ni logique, ni sincère.



22) La France

Il faut attendre assez longtemps (à 5’50) pour avoir le nombre de décès en France : 20 796

Par curiosité, on peut calculer le pourcentage de décès par rapport au nombre de cas.

Etats-Unis = 5.39%

Espagne = 10,43%

Italie = 13.32%

France = 17.72%

Sur 100 patients, aux Etats-Unis il y a 5 morts, en France il y a 17 morts.



3) En conclusion

Souvenons-nous qu’à l’école on nous disait de ne comparer que ce qui est comparable. Et tant que l’on ne connait pas un minimum d’indications fiables, tout commentaire est hasardeux, voire trompeur.

A l’approche du déconfinement, les évolutions des cas autochtones seraient des indications très intéressantes.

Nous, simples téléspectateurs ou simples lecteurs, n’y pouvons rien.

Philippe C.







