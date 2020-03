A la Une .. Covid-19 : Des bénévoles infirmiers recherchés à La Réunion L'Union Régionale des Professionnels de Santé Infirmiers de l'Océan Indien (URPS Infirmiers OI) est à la recherche de bénévoles infirmiers pour effectuer une astreinte téléphonique. Le message de son président, Alain Duval, infirmier libéral :





Dans le contexte exceptionnel de gestion de la crise sanitaire due au Covid-19, la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) 974, avec le concours de l’URPS Infirmiers OI, le PRADO et l’HAD, a mis en place une cellule de coordination ville-hôpital.



L'objectif de cette cellule :

Assurer la coordination en sortie d’hospitalisation des patients atteints du Covid-19 ;

Assurer le suivi de patients atteints du Covid-19 non hospitalisés.



Afin d’assurer cette coordination, l’URPS Infirmiers fait appel à des infirmiers bénévoles afin d’assurer, en roulement avec d'autres professionnels, une astreinte téléphonique les week-ends et les jours fériés, jusqu’à la fin de cette crise sanitaire.



Concrètement, ce qui pourra être attendu du bénévole :



1. Assurer la coordination relative à la sortie d’hospitalisation des patients atteints du Covid-19 en appui des CHU Nord et Sud via une cellule dédiée :



Evaluer les conditions de vie (nombre de personnes vivant au foyer, repérage d’éventuelles personnes fragiles à risque, évaluation de la possibilité de chambre individuelle ou recherche d’un lieu d’accueil en confinement, recherche de la présence d’un aidant ou note de l’isolement, évaluer les conditions de ravitaillement alimentaire ou la nécessité d’un portage de repas, constater les problèmes socio-économiques urgents…).



Coordonner l’accès aux soins (contact et information du cabinet médical traitant et selon les consignes de l’hôpital : infirmier, kiné, pharmacien…, et en l’absence de médecin traitant et/ou de soignants, proposer les professionnels de santé de proximité selon la liste fournie par la CGSS/PRADO ; si nécessaire, et selon prescription de l’hôpital ou du médecin traitant, recours à l’HAD).



Rappeler les consignes relatives aux gestes barrière, la protection de l’entourage et le parcours en cas de proches symptomatiques.



2. Assurer le suivi des patients positifs Covid-19 sans hospitalisation :



En cas d’indisponibilité du médecin traitant, appeler le n° d’astreinte hospitalier exceptionnel pour signaler une entrée envisagée.



Signaler la décision d’hospitaliser en appelant le médecin traitant ou, si indisponible, l’infirmier. Appeler le 15, organiser le transport et si l’outil informatique le permet, inscrire le patient sur la base de données « entrants » du CHU.



Si vous souhaitez vous investir dans ce projet, nous vous invitons à remplir le formulaire en cliquant sur Chères consoeurs, chers confrères,Dans le contexte exceptionnel de gestion de la crise sanitaire due au Covid-19, la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) 974, avec le concours de l’URPS Infirmiers OI, le PRADO et l’HAD, a mis en place une cellule de coordination ville-hôpital.Assurer la coordination en sortie d’hospitalisation des patients atteints du Covid-19 ;Assurer le suivi de patients atteints du Covid-19 non hospitalisés.Afin d’assurer cette coordination, l’URPS Infirmiers fait appel à des infirmiers bénévoles afin d’assurer, en roulement avec d'autres professionnels, une astreinte téléphonique les week-ends et les jours fériés, jusqu’à la fin de cette crise sanitaire.Concrètement, ce qui pourra être attendu du bénévole :Evaluer les conditions de vie (nombre de personnes vivant au foyer, repérage d’éventuelles personnes fragiles à risque, évaluation de la possibilité de chambre individuelle ou recherche d’un lieu d’accueil en confinement, recherche de la présence d’un aidant ou note de l’isolement, évaluer les conditions de ravitaillement alimentaire ou la nécessité d’un portage de repas, constater les problèmes socio-économiques urgents…).Coordonner l’accès aux soins (contact et information du cabinet médical traitant et selon les consignes de l’hôpital : infirmier, kiné, pharmacien…, et en l’absence de médecin traitant et/ou de soignants, proposer les professionnels de santé de proximité selon la liste fournie par la CGSS/PRADO ; si nécessaire, et selon prescription de l’hôpital ou du médecin traitant, recours à l’HAD).Rappeler les consignes relatives aux gestes barrière, la protection de l’entourage et le parcours en cas de proches symptomatiques.En cas d’indisponibilité du médecin traitant, appeler le n° d’astreinte hospitalier exceptionnel pour signaler une entrée envisagée.Signaler la décision d’hospitaliser en appelant le médecin traitant ou, si indisponible, l’infirmier. Appeler le 15, organiser le transport et si l’outil informatique le permet, inscrire le patient sur la base de données « entrants » du CHU.Si vous souhaitez vous investir dans ce projet, nous vous invitons à remplir le formulaire en cliquant sur "DEVENIR BENEVOLE" Nicolas Payet Lu 2943 fois







Dans la même rubrique : < > Hausse scandaleuse des prix: Frédéric Vienne défend les agriculteurs péi face aux importateurs "Res' ton caz" : Les gouzous aussi délivrent la précieuse consigne