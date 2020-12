Santé Covid-19: Dépistage à St-Benoît et St-Denis du 15 au 18 décembre

Dans un communiqué, l'ARS informe de l'organisation de dépistages du SARS-Cov-2 à Saint-Benoît et Saint-Denis cette semaine. Par N.P - Publié le Lundi 14 Décembre 2020 à 17:05 | Lu 87 fois

COVID-19 : OPERATIONS DE DEPISTAGE A SAINT-BENOIT ET SAINT-DENIS CETTE SEMAINE



Afin de faciliter l’accès aux tests et freiner la circulation du virus dans l’île, l’ARS La Réunion poursuit, avec le concours des communes, les campagnes de dépistage Covid-19 auprès de la population dans les quartiers.



Cette semaine, les opérations de dépistage se dérouleront du 15 au 18 décembre à Saint-Benoît et à Saint-Denis avec un laboratoire sous un barnum (chapiteau) ou à bord du bus Prévention Santé du CHU. Le dépistage Covid-19 est gratuit et sans ordonnance.



Compte tenu d‘un taux d’incidence particulièrement élevé chez les jeunes de 15-24 ans, ces opérations de dépistage ont vocation à s’adresser, avec le concours de l’Education nationale, également aux jeunes collégiens et lycéens avec l’accord de leur parents.





FACILITER L’ACCES AUX TESTS DANS LES QUARTIERS



Le virus de la covid-19 continue de circuler à La Réunion, notamment sur les communes de Saint-Benoît et Saint- Denis. Le recours au dépistage doit être renforcé dans les communes afin de permettre aux personnes porteuses du virus de recevoir le plus tôt possible les consignes d’isolement et ainsi de limiter les risques de propagation de l’épidémie.



En complément des laboratoires, des centres de prélèvements et barnums (chapiteau), l’ARS a renforcé depuis 2 semaines l’offre des tests sur le territoire avec le bus Prévention Santé du CHU de La Réunion.



L’avantage de ce bus Prévention Santé itinérant est la possibilité d’effectuer chez les personnes souhaitant se faire dépister, deux types de tests pour des indications différentes :



- des tests RT-PCR pour les personnes ne présentant pas de symptômes ou ayant de symptômes depuis plus de 4 jours, avec des résultats communiqués en moins de 48h.



- des tests antigéniques rapides (TROD) pour les personnes présentant des symptômes depuis moins de 4 jours, avec des résultats connus dans les 30 minutes.



En cas de résultat positif, la personne bénéficie de conseils personnalisés immédiats pour sa prise en charge et le respect de l’isolement.





