Covid-19 : De nouveaux assouplissements à compter d'aujourd'hui

Comme annoncé par le préfet en début de semaine, l'assouplissement des mesures de freinage de l'épidémie se poursuit. Par SF - Publié le Samedi 26 Mars 2022 à 06:09





Dès aujourd’hui, les mesures suivantes sont levées :



- Levée de l’interdiction des moments de convivialité dans les établissements recevant du public (ERP) et les entreprises ;



- Levée de l’interdiction des rassemblements festifs à caractère privé dans les ERP de type X, L et CTS



- Fin de l’interdiction des activités de danse dans les ERP ;



- Levée du port du masque dans les ERP soumis au pass vaccinal en intérieur et en extérieur.



- La consommation debout dans les bars, café et restaurants est de nouveau autorisée



Un point d’inquiétude subsiste au regard de la couverture vaccinale sur le territoire qui plafonne aujourd’hui à 65% de la population contre 80% au niveau national.



Pass vaccinal et port du masque maintenus



La présentation du pass vaccinal est maintenue dans tous les lieux où il est aujourd’hui requis, tout comme le port du masque en tous lieux.



“Il conviendra de mesurer les impacts des allègements du 26 mars avant d’engager dans la 1ère quinzaine du mois d’avril la dernière étape de levée des mesures de restriction”, a indiqué la préfecture mardi dernier.



