A la Une .. Covid-19 : Castex va bien, les 10 ministres testés négatifs

Le Premier ministre, testé positif à la Covid hier, a annoncé aller bien. Les 10 ministres cas contact ont tous été testés négatifs. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 23 Novembre 2021 à 17:12

Jean Castex se porte bien. Après avoir été testé positif hier, le Premier ministre a donné de ses nouvelles sur Twitter. Le chef du gouvernement a indiqué bien se porter malgré de légers symptômes. Il assure travailler depuis son isolement.

Merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui m'ont fait parvenir des messages amicaux et des témoignages d'affection.

À l'exception de légers symptômes, je me porte bien et continue d’assurer mes fonctions à l’isolement, dans le strict respect du protocole sanitaire.

— Jean Castex (@JeanCASTEX) November 23, 2021



Dans la journée de lundi, le Premier ministre apprend que sa fille de 11 ans est testée positive au Covid. Son test se révèle également positif. Durant la journée, Jean Castex entre en contact avec de nombreuses personnes, dont 10 ministres. Parmi eux se trouvent Gérald Darmanin ou encore Eric Dupont-Moretti.



Tout au long de la journée, les résultats des tests des ministres sont tombés les uns après les autres. C’est le test de Roselyne Bachelot qui a confirmé qu’aucun des ministres cas contact n’avait contracté le virus.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur