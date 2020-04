Communiqué Covid-19 : Aucun masque pour les médecins spécialistes libéraux réunionnais





Le SML Réunion déplore une distribution non seulement très parcimonieuse de masques mais encore plus grave de masques moisis à la Réunion.



Pour finir, le SML Réunion dénonce une EXCLUSION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES LIBÉRAUX RÉUNIONNAIS DE TOUTE DISTRIBUTION DE MASQUES.



En effet une circulaire de l’ARS aux pharmaciens pour la distribution de masques aux professionnels de santé élimine de cette distribution la plupart des spécialistes libéraux (pneumologues, cardiologues, ORL, neurologues, etc ...). Plus et, le refus de Monsieur Jean-Yves REDON, Pharmacien de l’ARS interrogé par des confrères de fournir des masques aux ORL de la Réunion, médecins les plus exposés.



À considérer ce nouveau scandale, LE SML RÉUNION EXIGE UNE DISTRIBUTION DE MASQUES POUR TOUS LES SPÉCIALISTES.



La téléconsultation obtenue en cette période de Covid 19 pour tous les spécialistes, prise en charge à 100% pour toute pathologie, c’est très bien et doit être privilégiée. Cependant le port de masques s’impose pour des consultations physiques au cabinet, impossibles à différer et nécessitées par l’état de certains patients.



Docteur Humbert GOJON

