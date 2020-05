A la Une . Covid-19 : Annick Girardin arrive à Mayotte ce matin Au lendemain de la réouverture des petits commerces sur l’Île aux Parfums, la ministre des Outre-mer Annick Girardin devrait atterrir à Mayotte ce mardi matin où l’épidémie de coronavirus continue de progresser. Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 07:41 | Lu 404 fois

C’est à bord de l’avion transportant masques et autres matériels médicaux que la Ministre doit arriver à Mayotte ce matin. Une visite un peu surprise et express puisqu’elle devrait repartir dès jeudi prochain.



Elle s’apprête donc à poser le pied dans le département d’outre-mer le plus touché par l’épidémie de Covid-19, avec déjà 18 personnes décédées et pas moins de 1.370 cas confirmés.



Sur l’île, où le confinement est difficile à faire respecter en raison notamment de la grande pauvreté d’une partie de la population, Annick Girardin se rendra dans un lycée du nord de Mamoudzou avant de visiter un atelier de couture, pour enfin se rendre au centre hospitalier de Mayotte.



"Atterrissage à Mayotte où je démarre une visite officielle pour 2 jours. J'apporte avec moi 6,5 tonnes de fret sanitaire, 1 automate de test, 9 respirateurs. Ce déplacement est placé sous le signe de la protection sanitaire : l'épidémie de Covid-19 touche encore ce territoire de plein fouet, il ne faut pas baisser la garde. Restons prudents." a-t-elle indiqué sur sa page facebook.









