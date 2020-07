A la Une ... Covid-19 : Aéroports De Paris pourrait supprimer 600 emplois

Après Airbus et Air France, ADP qui devrait ce jour annoncer des licenciements. Le secteur aérien a particulièrement souffert de la crise sanitaire mondiale. Par Bérénice Alaterre - Publié le Jeudi 23 Juillet 2020 à 13:01 | Lu 279 fois

Ce jeudi, ADP va présenter un vaste plan d'économies, lors d'un comité social et économique (CSE). Les aéroports de Paris ont grandement souffert du confinement mondial, le trafic aérien étant drastiquement restreint. ADP a perdu, depuis le début de la crise, plus de 2,5 milliards d'euros.



Durant le mois de juin 2020, la fréquentation de Roissy et Orly n'a atteint que 6,8% du niveau observé en juin de l'année dernière. Les vols domestiques ont diminué de 84,4%, les vols intra-européens de 95%, malgré la levée des restrictions dans l'espace Schengen le 15 juin. Le gouvernement, malgré l'échec du projet de référendum visant à empêcher la privatisation d'un "service public national", repousse la vente d'ADP, le marché aérien s'étant effondré.



Selon la CGT aéroports de Paris, la direction devrait annoncer un plan de 200 millions d'économies durant le CSE de ce jeudi 23. La CGT annonce un débrayage de deux heures ce jour, en protestation. Le syndicat dénonce l'opportunisme de la direction car, selon lui, ADP aurait eu la capacité de résister à la crise, grâce à 4 milliards d'emprunts, garantis par l'Etat. Selon la CGT, la direction souhaiterait économiser 10 à 15% avec pour variable d'ajustement la masse salariale, soit 600 emplois supprimés.



