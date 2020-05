A la Une . Covid-19: 96 décès en 24h en France Le ministère des solidarités et de la santé publie dans un communiqué (ci-dessous) le bilan journalier de l'épidémie de Covid-19 en France. 96 personnes ont trouvé la mort ces dernières 24 heures en France. Par S.M - Publié le Samedi 16 Mai 2020 à 21:35 | Lu 282 fois

En France, hier, SOS médecins a réalisé 280 interventions pour suspicion de COVID-19, soit 5% de l’activité totale. Les services d’urgence ont noté 645 passages pour ce même motif, soit 2% de l’activité totale.



19 432 personnes (vs 22 614 il y a une semaine) sont hospitalisées pour une infection COVID-19 et 350 nouvelles admissions (vs 265 il y a une semaine) ont été enregistrées en 24 heures. 2 132 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 (vs 2 812 il y a une semaine) sont hospitalisés en réanimation. 46 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation (vs 38 il y a une semaine). Le solde reste négatif en réanimation, avec 71 malades de COVID-19 en moins par rapport à hier.



4 régions (Île-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 73% des cas hospitalisés. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 103 hospitalisations, dont 23 en réanimation.



Depuis le début de l’épidémie, 98 449 personnes ont été hospitalisées, dont près de 17 500 en réanimation. 61 066 personnes sont rentrées à domicile.



Depuis le 1er mars, nous déplorons 27 625 décès liés au COVID-19 (+ 96), 17 412 décès dans les hôpitaux et 10 213 décès dans les établissements sociaux et médicosociaux.





