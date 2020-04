Covid-19: 9000 décès à domicile n’ont pas été pris en compte, selon un syndicat de médecins

Le nombre de décès liés au coronavirus en France seraient beaucoup plus élevé que celui annoncé par le gouvernement selon le syndicat de médecins généralistes MG.



Après une enquête réalisée auprès des médecins généralistes, il y aurait eu entre le 17 mars et le 19 avril environ 9000 décès à domicile non comptabilisés dans les bilans quotidiens du directeur général de la Santé. En rajoutant cette estimation aux 23.293 décès relevés par le ministère de la Santé, la barre des 30.000 morts serait dépassée en France



Le président de MG France estime que les chiffres de la mortalité aussi bien dans les hôpitaux que dans les EHPAD seraient probablement "comparables" au nombre de patients décédés à leur domicile.



Néanmoins, en l'absence de tests, ces décès sont perçus comme des suspicions de cas de coronavirus. "C'est pour ça que ces chiffres devront être vérifiés, corroborés par les évaluations fines qui seront faites quand on pourra comparer la mortalité en ville entre 2020 et 2019, l'année de référence, l'année dernière", explique Jacques Battistoni.



Ces chiffres sur les décès à domicile ne sont pas dissimulés mais tout simplement pas mesurés, insiste le médecin généraliste. Il demande à ce que chaque médecin généraliste tienne un recueil et de l'envoyer ensuite au ministère de la Santé, "ce qui n'a pas été fait", indique-t-il, "comme dans les autres pays d'Europe".