A la Une . Covid-19 : 79 cas ces dernières 24 heures à La Réunion

Par N.P - Publié le Vendredi 21 Août 2020 à 18:00 | Lu 1370 fois





Au total 1 075cas ont été diagnostiqués sur le territoire depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020, dont 61 évacuations sanitaires ont par ailleurs été faites au titre de la solidarité régionale depuis cette date.



Ce jour, 2 nouveaux clusters ont été identifiés à Saint-Denis.



Parmi les nouveaux cas :

· 1 cas est importé,

· 10 cas sont autochtones avec ou sans lien avec des cas connus,

· 68 cas sont en cours d’investigation.



Sur la semaine écoulée, sur les 307 cas enregistrés, 46 cas étaient regroupés au sein des clusters déjà identifiés.





SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 21 août 2020



972 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 45% sont des cas importés.



• Bilan des cas investigués :



Cas cumulés Variation par rapport à J-1 Cas importés

(personnes qui ont contracté la maladie en dehors du territoire) 441 +1 Cas issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 61 0 Cas autochtones secondaires

(personnes ayant un lien direct avec des cas importés) 81 0 Cas autochtones

(personnes ayant un lien indirect ou n’ayant aucun lien avec un cas importé) 389 +44 Nombre total de cas investigués 972 +45





• Situation sanitaire : Nombre de cas Variation par rapport à J-1 Cas hospitalisés hors service de réanimation

hors évacuation sanitaire 23 +5 Cas hospitalisés hors service de réanimation

issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 11 0 Cas hospitalisés en service de réanimation

hors évacuation sanitaire 6 0 Cas hospitalisés en service de réanimation

issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 2 -1 Patients guéris (au 21/08/2020) 692 Patients actifs (au 21/08/2020) 383 Dont regroupés au sein des clusters identifiés 62 Décès de personnes atteintes du Covid-19 5



Point sur les clusters identifiés



Un cluster est défini par la survenue d’au moins 3 cas confirmés ou probables dans une période de 7 jours, qui appartiennent à une même communauté, un même quartier ou qui ont participé à un même rassemblement de personnes.

Un cluster est qualifié de « maîtrisé » lorsqu’aucun cas n’a été identifié sur une période de 7 jours.





Au 21 août, 10 clusters sont identifiés, dont 2 maîtrisés :



· Saint-Denis 1 : + de 50 cas

· Saint-Denis 2 : 4 cas (maîtrisé)

· Saint-Denis 3 : 10 cas

· Saint-Denis 4 : 6 cas

· Saint-Denis 5 : 8 cas

· Saint-Denis 6 : 7 cas

· Saint-Denis 7 : 8 cas

· Saint-André 1 : 6 cas

· Saint-André 2 : 7 cas (maitrisé)

· Sainte-Marie : 7 cas



Bilan de la semaine du 14 au 21 août



• Suivi des cas: Nombre de cas de la semaine Variation par rapport à la semaine précédente Cas guéris



692 +35 Cas diagnostiqués 1 075 +299 Cas hospitalisés

hors évacuation sanitaire 29 +21 Cas hospitalisés

issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 13 +2

Dépistage

Chiffre de la semaine Variation par rapport à la semaine précédente Nombre total de dépistages (10 au 16 août) 11 988 +3 375 Dont dépistages à J+7 4 880 +1 171 Taux de positivité / nombre total de dépistages 1,8% +1,4

Cette stratégie de dépistage permet :

· Identifier les cas le plus précocement possible

· Retracer rapidement son parcours

· Recontacter et isoler toute personne qui aurait été en contact avec ce cas pendant sa période de contagiosité.



Contact tracing



Plus de 5 500 personnes appelées individuellement et suivies

Le « contact-tracing » est un dispositif qui a pour objectif d’identifier et de rappeler toutes les personnes ayant été en contact proche avec un cas confirmé de Coronavirus pendant sa période de contagiosité (on parle de «sujets contacts» ou de «contacts»).

Ces personnes font l’objet d’une enquête téléphonique au cours de laquelle est évalué leur état de santé et leur est précisé l’importance de : respecter un isolement strict (quatorzaine) - surveiller quotidiennement leur état de santé

- appeler immédiatement le 15 en cas de difficultés respiratoires et signes d’étouffement

- appeler son médecin traitant dès apparition de symptômes (pour un rendez-vous ou une téléconsultation) pour une prescription d’un test virologique

- porter un masque en cas de contact en face à face avec d’autres personnes



Le dispositif de contact-tracing repose désormais sur 3 niveaux différents et complémentaires, assurés par : le médecin traitant au premier niveau : identification de l’entourage familial le plus proche,

identification de l’entourage familial le plus proche, l’Assurance maladie au second niveau : identification milieu professionnel, amical …

identification milieu professionnel, amical … l’ARS au troisième niveau : investigations des situations complexes et des cas regroupés en collectivités pour repérer précocement et limiter la formation de cluster.

• Surveillance en établissements sociaux et médico-sociaux (ETSMS)

Au 12 août 2020, aucun nouveau cas confirmé n’a été signalé en ESMS depuis début avril.





• Surveillance individuelle

Evolution du nombre de cas par type de cas et par semaine de prélèvement

(source ARS/AM/SPF)

Une augmentation du nombre de cas confirmés importés puis autochtones a été observée depuis la semaine 25. Depuis la semaine 30, le nombre et la part de cas importés diminue, possiblement notamment, suite à l’obligation de justifier d’une RT-PCR négative pour prendre un vol à destination de La Réunion.



Depuis la semaine 32, le nombre de cas autochtones augmente rapidement, en partie en lien avec l’identification de foyers de transmission. Cette augmentation s’est accélérée en semaine 33 et 34 pour atteindre une proportion de 50% de cas autochtones confirmés. En semaine 34 (données non consolidées), entre le 17 et le 19 août, le nombre de cas confirmés autochtones est toujours élevé, avec une proportion de cas non liés à un cluster qui augmente.





• Le taux d’incidence (nombre de cas rapportés à la population pour 100 000 habitants)

(Données issues du Point épidémiologique régional du 20/08, Cellule Régionale Réunion de Santé publique France)

En semaine 33, le taux d’incidence était de 26,4/100 000 habitants; Il a été multiplié par 5 par rapport à la semaine précédente (5,2/100 000) et dépasse pour la première fois le seuil de vigilance de 10/1000 000 habitants. Le taux d’incidence calculé à partir de SI-DEP est a priori légèrement surestimé car sont comptabilisés des tests concernant des personnes dont le prélèvement réalisé à Mayotte a été analysé à La Réunion.