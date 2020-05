A la Une . Covid-19: 70 décès en France en 24h Le ministère des solidarités et de la santé dans un communiqué de presse (ci-dessous), établit le bilan journalier de l'épidémie en France. Le bilan total de 26 380 décès porte à 70 le nombre de décès en 24 heures, la décrue se poursuit donc. Par S.M - Publié le Dimanche 10 Mai 2020 à 20:46 | Lu 411 fois

22 569 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 et 253 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures.



2 776 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation. 38 nouveaux cas graves ont été admis. Le solde reste négatif en réanimation, avec 36 malades de COVID-19 en moins.



4 régions (Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 72% des cas hospitalisés.



En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 111 hospitalisations, dont 24 en réanimation.



Depuis le début de l’épidémie, 96 038 personnes ont été hospitalisées. 56 217 personnes sont rentrées à domicile, sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville.

Depuis le 1er mars, nous déplorons 26 380 décès liés au COVID-19, 16 642 décès dans les hôpitaux et 9 738 décès dans les établissements sociaux et médicosociaux.