Santé Covid-19 : 56 personnels sanitaires de l’armée envoyés en renfort à Mayotte

Alors que les cas de covid-19 continuent d’augmenter à Mayotte, un second détachement du service de santé des armées (SSA) a été déployé sur le département en fin de semaine dernière. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 3 Juin 2020 à 11:18 | Lu 37 fois

Une deuxième vague de 56 personnels sanitaires de l’armée est arrivée les 27 et 31 mai derniers à Mayotte, avec l’appui logistique des forces armées dans le sud de l’océan Indien.



Ce détachement du service de santé des armées (SSA), déployé dans le cadre de l’opération Résilience, vient renforcer les 16 médecins, réanimateurs, aides-soignants et préparateurs en pharmacie installés depuis le 19 mai au centre hospitalier de Mayotte. Le CHM a également réceptionné, ce lundi 1er juin, 7 lits de réanimation, portant ainsi leur nombre à 10 lits.



"Les forces armées dans le sud de l’océan Indien (FAZSOI) concourent à des missions de sécurité intérieure, de sécurité civile et de soutien logistique dans le cadre de l’opération Résilience. Le volet logistique comprend le transport de fret aérien ou maritime, la mise à disposition d’emprises ou encore l’affectation d’experts logistiques auprès des autorités civiles et sanitaires afin de les appuyer dans ce domaine clef de la lutte contre le COVID-19", indiquent les FAZSOI.