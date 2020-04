Covid-19: 437 morts en 24h en France

Le ministère des Solidarités et de la Santé a ce soir communiqué le bilan journalier du coronavirus, sans que le point presse du Directeur Général de la Santé ait lieu.



Ce lundi 27 avril, 28055 personnes sont hospitalisées en France pour cause de maladie Covid-19, dont 4608 en service de réanimation. 964 personnes ont été hospitalisées en 24 heures, soit 162 personnes hospitalisées en moins.



125 personnes ont été admises en réanimation ces dernières 24 heures, ce qui, comptant les sorties, porte à 74 les lits de réanimation occupés par des malades du Covid-19 en moins en France.



On déplore 23 293 morts depuis le début de l'épidémie, dont 14 500 en hôpital. Ces dernières 24 heures, 437 personnes sont décédées des suites du Covid-19.