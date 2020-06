National Covid-19 : 31 nouveaux décès à l’hôpital, soit au moins 28 833 morts depuis le début de l’épidémie en France

Un point de situation sur la crise sanitaire en France a été fait hier soir par le ministère des Solidarités et de la Santé. 31 nouveaux décès sont à déplorer. Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 2 Juin 2020 à 08:25 | Lu 79 fois





Ce jour est aussi marqué par la deuxième phase du déconfinement. " Afin de nous protéger ainsi que nos proches, face à la menace d’une reprise de l’épidémie, continuons d’appliquer tous les gestes barrières et les pratiques de bon sens. Ils constituent la barrière efficace et nécessaire pour empêcher la propagation virale. Nos comportements d’aujourd’hui conditionnent la vitesse de l’épidémie et son évolution dans les prochaines semaines", a alerté hier soir le ministère.



14 288 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 (contre 16 798 il y a une semaine ) et 89 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures (contre 342 le 25/05).



1 302 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation (contre 1 609 le 25/05). 9 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation. Le solde reste négatif en réanimation, avec 17 malades de COVID-19 en moins par rapport à dimanche. 4 régions (Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 73% des patients hospitalisés en réanimation.



En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 122 hospitalisations, dont 18 en réanimation.



Depuis le début de l’épidémie, 101 738 personnes ont été hospitalisées, dont 17 960 en réanimation.



