Covid-19 : 30% des familles de l'Entre-Deux ont l'intention d'envoyer leur enfant à l'école

Elle fait partie des communes qui assureront la rentrée scolaire à compter du 18 mai. La ville de l'Entre-Deux fait le point sur le recensement réalisé dans sa commune dans la perspective d'une rentrée scolaire inédite, placée sous le signe de toutes les craintes face au Coronavirus.



Par le biais d’une enquête sur "l'intention de scolariser leurs enfants" diligentée par les services de l’Académie de La Réunion, 30% des familles ont dit oui pour une rentrée dans leur ville ; ce qui se traduit par environ 2 enfants en moyenne par famille.



Par classe d'âge, cela donne en Maternelle 27,5 % de parents favorables à une rentrée, 31 % en Elémentaire , 92,3 % se sont prononcés en faveur d'une prise en charge en restauration scolaire et seulement 8,5 % ne voient pas de problème à ce que leur enfant prenne le bus.



"Dans les heures qui suivent, nous ne manquerons pas d'informer la population des ouvertures officielles des écoles et des classes de notre Village de l'Entre-Deux. Par la suite, et en concertation avec les directeurs d’école, nous nous sommes donné un délai fixé au 14 mai en fin de matinée, pour effectuer un bilan des niveaux par classe et par établissement. Lors de cette pré-rentrée, chaque enseignant comptabilisera son effectif réel. De ce bilan, il en découlera les modalités de réorganisation d’accueil quant à notre commune. Conformément aux mesures "barrière", un protocole sanitaire, en ligne sur notre site internet, sera mis en œuvre afin que cette rentrée scolaire soit effectuée dans les meilleurs conditions possibles", indique la mairie de l'Entre-Deux.