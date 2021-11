A la Une . Covid-19 : 30.000 nouveaux cas en 24h, renforcement des mesures à l’étude

Le ministre de la Santé a annoncé hier que le pays avait connu un pic de contamination jamais vu depuis l’été. 30.454 cas ont été détectés en 24h. Olivier Véran parle d’une 5e vague et annonce travailler au renforcement de certaines mesures. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 à 10:03

C’est lors des questions au gouvernement de l’Assemblée nationale que le ministre de la Santé a alerté sur la 5e vague. Olivier Véran a indiqué que le pays avait connu plus de 30.000 contaminations en 24h. Un chiffre symbolique qui n’avait pas été atteint depuis le 11 août avec 30.920 cas. "C’est une hausse très importante des contaminations qui atteste que nous sommes, hélas, dans une cinquième vague épidémique", a-t-il indiqué.



Olivier Véran a ensuite insisté sur la campagne de vaccination. "Il faut arrêter de dire 'j'attends, on n’a pas assez de recul', on a le recul et on sait que ça fonctionne. On a aussi le recul suffisant pour savoir qu'on a douze fois plus de risques de faire une forme grave de Covid quand on n'est pas vacciné", a-t-il insisté. Il a ensuite souligné que 6 millions de Français éligibles n’étaient pas encore vaccinés.



Selon les données de Santé publique France, en date du 16 novembre 2021, l’estimation de la couverture vaccinale à partir du vaccin Covid était de 76,9% pour au moins une dose, de 75,2% pour une vaccination complète et de 7,2% pour la dose de rappel. Parmi les 12 ans et plus, 89,2% avaient reçu au moins une dose et 87,4% étaient complètement vaccinés. Chez les 65 ans et plus, la couverture vaccinale de la dose de rappel s’élevait à 29,1%.



Ce mercredi se tient un Conseil de défense sanitaire. Lors de cette réunion, la piste de l’ouverture de la dose de rappel pour tous va être étudiée. Le renforcement de mesures sanitaires comme l’augmentation du contrôle des pass sanitaire ou le port du masque à l’extérieur vont être posés sur la table.



