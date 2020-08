AFP Covid-19: 3.000 nouveaux cas en France, mesures renforcées à Marseille

- Publié le Mercredi 26 Août 2020 à 08:40 | Lu 82 fois

(AFP) Plus de 3.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France au cours des dernières 24 heures, alors qu'un renforcement des mesures a été décidé à Marseille (sud), seconde ville du pays. Au total, 3.304 nouveaux diagnostics positifs ont été relevés, contre 1.955 lundi, selon les chiffres publiés mardi par Santé publique France. Le seuil des 4.000 a déjà été franchi ces derniers jours. En 24 heures, 33 nouveaux foyers de cas groupés (clusters) ont été détectés, a aussi indiqué Santé publique France. Les autorités régionales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (sud) ont annoncé dans la soirée un renforcement des mesures, avec l'obligation du port du masque dans tout Marseille et la fermeture des bars et restaurants à 23H00 (21H00 GMT) dans tout le département des Bouches-du-Rhône. Ces mesures, qui entreront en application mercredi à 21H00 GMT, ont été décidées face à la forte accélération de l'épidémie de coronavirus, avec un taux d'incidence de 177 pour 100.000 dans la seconde ville de France et de 131 sur 100.000 pour le département, contre environ 33 pour 100.000 en moyenne nationale, selon les chiffres indiqués par la préfecture de région. Au total, 4.600 personnes sont hospitalisées en France pour une infection au Covid-19, un chiffre en très légère baisse (4.690 lundi). Le nombre de patients en réanimation (410) accuse en revanche une légère hausse par rapport à lundi (399). Seize décès supplémentaires ont été relevés en 24 heures dans le pays, portant le nombre de morts depuis le début de l'épidémie en France à 30.544 personnes, dont 20.038 au sein des établissements hospitaliers.



Source : Source : ...



Publicité Publicité