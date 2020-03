A la Une . Covid-19: 292 morts en 24h, 2606 décès à l'hôpital au total en France Jérôme Salomon, directeur général de la santé, établit le bilan quotidien de l'épidémie de Covid-19.

Jérôme Salomon a donné ce soir les chiffres officiels concernant l'épidémie de Covid-19, "une épidémie sévère et meurtrière, très contagieuse". Tout d'abord, en 24 heures, il y a eu une augmentation de 10% d'entrants en service de réanimation, soit de cas très graves, nécessitant une assistance respiratoire. Au total, il y a ce soir 4632 personnes en réanimation, dont 359 cas ces dernières 24 heures. Actuellement, il y a 19 354 personnes hospitalisées, dont 4632 en service de réanimation.



On déplore un excès de 9% de mortalité en France, durant la semaine du 16 au 22 mars.



Jérôme Salomon a expliqué que le chiffre qui sera observé très attentivement est celui des cas graves admis journellement en réanimation, car le nombre de respirateurs est limité. Ces dernières 24 heures, 359 personnes ont donc été admises en état grave dans un service de réanimation.



Les premières statistiques ont été établies par les services de l'État, on observe pour l'heure:

- 1% de décès dans les cas symptomatiques

- 5% de décès dans les formes graves de Covid-19

- 42 000 personnes testées positivement durant la semaine 12 (du 16 au 22 mars)



Au total, 2606 personnes sont officiellement décédées des suites du Covid-19, dont 292 en 24 heures.

Le nombre de décès déclarés n'est que celui déploré dans les hôpitaux. Le nombre de décès en EHPAD n'est pas inclus dans ce chiffre ni celui des décès à domicile, qui, faute de tests, est difficilement appréhensible.





















Nicolas Payet Lu 1274 fois







