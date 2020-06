A la Une ... Covid-19 : 2,5 millions d'euros attribués par la Région au Journal de l'île, Le Quotidien et Antenne Réunion

Afin de faire face à la crise économique et sociale qui frappe La Réunion suite à la crise sanitaire liée au covid-19, les conseillers régionaux se sont réunis ce mardi par visioconférence pour l’examen de 87 rapports. Parmi eux, une aide de 2,5 millions d’euros a été attribuée à trois médias de la place. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 24 Juin 2020 à 14:40 | Lu 634 fois

Lors de l’examen de ces différents rapports relevant de la santé, de la formation, de la culture, de l’économie, du développement durable ou encore de la coopération, les conseillers ont validé plusieurs points du Plan de solidarité régional pour faire face à l’impact du coronavirus. Dans le domaine du tourisme, 17 millions d’euros ont été débloqués pour aider à la relance du secteur, fortement impacté par la crise sanitaire. 2,5 millions d’euros ont quant à eux été débloqués pour le volet 2 du Fonds de solidarité régionale-tourisme afin de soutenir les entreprises du secteur touristique local de 10 à 49 salariés. L’aide apportée par la Région consiste en une subvention dont le montant est établi de façon forfaitaire, de 8 000 € à 40 000 €.



Dans le domaine de l’aérien, la collectivité, actionnaire de la SEMATRA, a alloué une aide de 10 millions d’euros à Air Austral pour accompagner les besoins de trésorerie de la compagnie régionale.



Pour les lycées, la collectivité a mis sur la table pour l’opération « aide spéciale covid en faveur des lycéens », une aide forfaitaire de 120 euros, sans condition de ressources, aux élèves scolarisés en seconde, 1ère et terminale. Cette aide sera versée en une seule fois sur l’année scolaire 2020-2021 pour les lycéens inscrits aussi bien en public ou en privé de La Réunion, ainsi que dans les Maisons familiales et rurales.



Notons également que trois médias locaux (Le Quotidien, Antenne Réunion et le Journal de l’île), mobilisés comme tous les médias de la place lors de la crise sanitaire, ont également bénéficié du soutien de la collectivité régionale. Ainsi, le Journal de l’île et Le Quotidien ont reçu une aide de 750 000 euros chacun tandis que nos confrères d’Antenne Réunion ont reçu de la part de la Pyramide inversée une aide exceptionnelle d’un million d’euros. Pour la chaîne privée, la Région explique que son aide "intervient dans le cadre de l’impact économique de la situation sanitaire liée au Covid-19 sur son activité".