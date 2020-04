Covid-19 : 227 cas positifs, 7 décès et 2 patients dans un état critique

Ce dimanche 5 avril, 227 cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés dans l’île, dont sept décès, a annoncé Zouberr Joomaye, lors du point de presse du National Communication Committee.



227 cas positifs, soit 36 cas positifs en 24 heures. Maurice compte 7 décès et 2 patients dans un état critique et sous respiration artificielle.



544 cas tests ont été effectués entre hier et aujourd’hui, soit un total de 4057 tests.



142 hommes et 85 femmes sont infectés. Dans les 27 centres de quarantaine, 1689 personnes sont en quarantaine.