A la Une . Covid-19 : 2 cas positifs au lycée agricole de St-Joseph

Deux élèves du lycée agricole de St-Joseph ont été testés positifs au coronavirus. La classe concernée est placée à l'isolement. Par Prisca Bigot - Publié le Lundi 31 Août 2020 à 16:20 | Lu 1576 fois

Elle n’est pas apparue dans la liste des classes fermées du rectorat et pour cause, le lycée agricole de St-Joseph dépend de l’autorité de la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF). Une classe est pourtant placée à l’isolement.



Un premier cas a été enregistré dans la semaine de la rentrée scolaire. Sur les préconisations de l’ARS, un groupe de 6 cas-contact ont été placés en quatorzaine. Les tests réalisés à J+7 ont révélé la présence d’un second cas positif au Covid-19 au sein du groupe. Il s’agit d’un camarade de chambrée de l’élève précédemment testé positif.



Ce lundi, l’isolement et le dépistage ont été élargis aux enseignants, personnels et élèves en contact avec cette classe.



"Le protocole défini par l’ARS est respecté" au sein du lycée mais aussi à l’internat, rassure la direction de l’établissement.



Les élèves et enseignants, dont les résultats apparaîtront négatifs, pourront réintégrer leur classe dès mercredi, la durée d’incubation du virus dans l’organisme de 14 jours ayant également été dépassée.



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur

