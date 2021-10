A la Une . Covid-19 : 15.000 soignants ne sont pas vaccinés

Le ministre de la Santé a déclaré que les soignants non-vaccinés étaient aujourd’hui aux alentours de 15.000 partout en France. Un chiffre dont il se réjouit. Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 à 09:26





Plus de 99% des soignants vaccinés



Olivier Véran, invité de Franceinfo ce mercredi, assure que “celles et ceux qui font vraiment le choix de démissionner pour ne pas être vaccinés deviennent l'exception".



Le 15 septembre 2021, date à laquelle les soignants devaient justifier d’avoir reçu au moins une dose de vaccin, il n'y avait que 60% des soignants qui étaient à jour de leur vaccination”. Aujourd’hui ils sont plus de 99% à être vaccinés, “donc cela a fonctionné", estime le gouvernement.



Malgré la mise en place de l’obligation vaccinale, Ehpad et hôpitaux n’ont pas fermé, se félicite le ministre.



