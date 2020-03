Covid-19 : 12 personnes infectées au total par le virus à La Réunion

Quels sont les établissements concernés par la mesure de fermeture ?

Les mesures de fermeture concernent les établissements suivants :

– les crèches ;

– les établissements de l’enseignement supérieur public et privé, dont l’université ;

– les établissements et services d’accueil non permanent d’enfants (article R2324-17 du code de santé publique : crèches collectives, halte-garderie, crèches parentales, jardins d’enfants, micro-crèches) ;

– les maisons d’assistantes maternelles (MAM) ;

– l’ensemble des établissements publics et privés (école maternelle et primaire, collège et lycée)

– les établissements d’enseignement agricole scolaire et par apprentissage ;

– les établissements périscolaires (garderies) ;

– les instituts médico-éducatifs (IME) accueillant des enfants et des jeunes en situation de handicap ;

– les centres de formation des apprentis (CFA) seront fermés à partir du lundi 16 mars. Le coût contrat est maintenu par les opérateurs de compétences (OCPO). Les CFA n’auront donc pas accès à l’activité partielle : les jeunes en formation devront rejoindre leurs entreprises, à l’exception de ceux inscrits à l’université de La Réunion. Si celles-ci sont en activité partielle, ils seront également mis en activité partielle.

Les assistantes maternelles, quant à elles, peuvent continuer à exercer dès lors que le nombre d’enfants est inférieur à 10.

Il convient enfin de préciser que les écoles, les collèges et lycées, s’ils n’accueillent pas les élèves, restent fonctionnels de par la présence des équipes éducatives (continuité administrative et pédagogique).

La préfecture et l’agence régionale de la santé ont confirmé ce mardi 17 mars 2020 dans la soirée, trois nouveaux cas de coronavirus-COVID 19 à La Réunion, portant le nombre de cas avérés sur le territoire à 12 au total. Des investigations de l’Agence Régionale de Santé et de la cellule régionale de Santé publique France sont en cours pour identifier les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec ces personnes.L’Agence Régionale de Santé fera un point de situation mercredi 18 mars dans la journée.Dans son allocution le 16 mars à 23h, Emmanuel Macron, le président de la République a durci les mesures prises ces derniers jours afin de ralentir l’épidémie de Coronavirus et, ainsi, de protéger les personnes vulnérables. Les gestes barrières sont en cela indispensables (voir dans ci-dessous dans l’article).Des déplacements “fortement réduits” depuis ce mardi 17 mars à 15h.Après avoir consulté les experts, le président annonce des mesures de restriction de déplacement effectives depuis ce mardi 17 mars à 15h et pour 15 jours au moins. Les déplacement seront fortement réduits en métropole comme en Outre mer. Exception faite, pour faire ses courses, se rendre à la pharmacie, se faire soigner, se rendre à son travail (si le télétravail n’est pas possible), faire de l’activité physique en limitant les contacts… Toutes infractions à ces règles seront sanctionnées.Covid-19 : Téléchargez l’attestation de déplacement dérogatoire Report du second tour des élections municipales et suspension de toutes les réformesAutres mesures importantes, le second tour des élections municipales seront reportées d’un accord unanime entre les chefs de partis présents au parlement. La deuxième partie du scrutin aura lieu fin juin et les maires déjà élus au premier tour devraient être conservés. Aussi, dans son allocution, le chef de l’état a annoncé que toutes les reformes, y compris celles des retraites, seront suspendues.Tous les voyages entre les pays non européens et l’union européenne seront suspendus pendant 30 jours. Les ressortissants Français doivent se rapprocher du consulat.Rappel des événements : Dimanche 15 marsFermeture dès le dimanche 15 mars de tous les lieux “non indispensables à la vie du pays” à La RéunionLe dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France fait état de 175 décès, ce mardi 17 mars, et de 7 730 cas confirmés depuis le mois de janvier avec un doublement du nombre de cas “tous les trois jours”. La France a atteint le stade 3 de l’épidémie. Cela implique la fermeture de tous les lieux «non indispensables à la vie du pays» y compris à La Réunion. La décision a été prise à l’issue d’une réunion de travail entre l’ensemble des préfets d’Outre-mer, les ARS des territoires ultramarins et la ministre de l’Outre-mer Annick Girardin, il a été décidé que toutes les mesures annoncées par Edouard Philippe s’appliqueront à la Réunion dès le 16 mars. La liste précise des commerces concernés est détaillée sur le site du gouvernement . Restaurants, bars, discothèques, cinémas sont appelés à fermer leurs portes jusqu’au 15 avril 2020, selon le décret paru ce dimanche 15 mars au Journal officiel . Les mesures concernent également les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles, les centres commerciaux, les salles de danse et salles de jeux, les bibliothèques et centres de documentation, les salles d’expositions, les établissements sportifs couverts et les musées.Fermeture des écoles, collèges, lycées et Universités à La RéunionLe préfet de La Réunion, en lien avec la directrice générale de l’agence régionale de santé, le recteur d’académie et le président de l’université, a confirmé que cette mesure s’appliquait pleinement sur notre territoire. Du fait du calendrier scolaire, les services du rectorat à La Réunion bénéficient de quelques jours supplémentaires pour parfaire le système de continuité pédagogique et administrative.Retrouvez les articles en lien avec les perturbations liées au Coronavirus en cliquant sur ce lien Il convient de rappeler les gestes essentiels qui constituent à ce jour la meilleure barrière à la propagation du virus :– Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon (au moins 20 secondes) ou à défaut au gel hydro-alcoolique, à chaque arrivée dans un nouveau lieu.– Tousser ou éternuer dans l’intérieur de son coude– Utiliser des mouchoirs à usage unique– Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades– Porter un masque quand on est malade (sur prescription médicale)– Ne pas rendre visite aux personnes âgées pour éviter de les contaminer, ni aux personnes souffrant déjà d’une autre maladie.Que faire en cas de suspicion d’infection ?Appeler le 15 à l’apparition du moindre symptôme tels que la toux, la fièvre, la conjonctivite, une grande fatigue, des courbatures. Pour des questions non médicales, appeler le numéro vert mis en place : 0 801 130 000 (GRATUIT : ouvert 24 h sur 24 et 7 jours sur 7)– Pour toutes questions, inquiétudes pour les personnes ayant participé aux Francofolies le samedi 7 mars de 19:00 à 23:00 : 0801 900 800 (APPEL GRATUIT , ouvert à partir du 14 mars de 8h00 à 18h00)– Uniquement en cas de symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires : composer le 15Toute l’information à jour sur la page dédiée au Coronavirus du site du Gouvernement En cas de signes d’infection respiratoire (fière ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) si vous habitez dans une zone où circule le virus ou dans les 14 jours suivant le retour d’une zone où circule le virus :– Contactez le Samu Centre 15 en faisant état de vos symptômes et de votre séjour récent ;– Evitez tout contact avec votre entourage– Tousser ou éternuer dans son coude– Utiliser des mouchoirs à usage unique– Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades– Porter un masque (sur prescription médicale)– Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination.