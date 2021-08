Covid-19 | Arrêt du Vaccinobus sur Le Port (siège du TCO) les 23 et 24 août 2021

Vous souhaiteriez vous faire vacciner contre la Covid-19 et vous n’avez pas le temps de vous rendre dans un centre de vaccination? Les équipes de l’ARS et de la Croix Rouge viennent à vous pour vous faciliter les démarches… Le TCO accueille le Vaccinobus pour un accès plus simple à la vaccination, sans rendez-vous, et une rapidité de prise en charge.