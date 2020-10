A la Une .. Covid: 14 clusters actifs à La Réunion

La Préfecture liste 8 chaînes principales de transmission du Coronavirus à La Réunion. Voici les communes concernées. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 9 Octobre 2020 à 19:08 | Lu 839 fois

Le point de la Préfecture



Au 9 octobre 2020, 14 clusters sont actifs (en cours d’investigation ou maitrisés) et 36 clusters ont été clôturés.



Parmi les clusters actifs, dont 5 sont maîtrisés, on note :

- 6 clusters de niveau 1 « criticité limitée » ;

- 4 clusters de niveau 2 « criticité modérée » ;

- 4 clusters de niveau 3 « criticité élevée ».





Covid-19 : Carte des clusters actifs à La Réunion

Localisation des principaux clusters de criticité modérée ou élevée :



Saint-Denis (2)

Saint-Pierre (2)

Saint-Paul (1)

Le Port (1)

Le Tampon (1)

Saint-Louis (1)



Dans la semaine écoulée, 33 cas étaient regroupés au sein des clusters identifiés.



Les causes de contamination dans les clusters identifiés sont diversifiées (milieu professionnel, rassemblements amicaux ou familiaux…). La large répartition des clusters sur l’île montrent une circulation active du virus et de sa diffusion au sein de toute la population.



