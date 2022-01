Covid : 1 Réunionnais sur 12 est positif

Plus de 46.000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés sur la semaine glissante du samedi 15 au vendredi 21 février selon l'Agence régionale de Santé et la préfecture. La circulation du coronavirus n'a jamais été aussi active à La Réunion.La pression hospitalière est aussi à un niveau jamais atteint avec plus de 300 personnes hospitalisées, dont près de 70 actuellement en réanimation.Ce sont plus de 70.000 Réunionnais qui sont classés dans la catégorie des "cas actifs". C'est là aussi un record. Ce nombre prend en compte les nouveaux contaminés et ceux qui ne sont pas encore guéris.On dénombre donc au moins 1 Réunionnais sur 12 qui est actuellement positif au covid.71.260 personnes sont actuellement positives au covid à La Réunion. Elles peuvent être asymptomatiques, malades mais isolées à domicile ou hospitalisées.Ces personnes peuvent avoir contracté le virus il y a quelques jours ou quelques semaines mais sont toujours positives. Elles peuvent donc être actuellement contagieuses ou non.Le préfet a lancé un appel au respect des gestes barrières et à une mobilisation pour la vaccination pour limiter l'impact de la fin de la vague Delta sur le taux de réanimation . Les mesures de couvre-feu sont actuellement toujours en vigueur à La Réunion et au moins jusqu'au 7 février. Le plus haut représentant de l'Etat à La Réunion a expliqué qu' un plan de désescalade n'interviendrait qu'une fois le pic de l'épidémie passé