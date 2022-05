A la Une . Covid : ​7 décès à déplorer alors que la circulation virale ralentit

Pour la semaine du 23 au 29 avril 2022 à La Réunion, le nombre de cas hebdomadaires s'établit à 10 931 contre 12 889 la semaine précédente, ce qui correspondant à un taux d'incidence de 1 277 contre 1 506 la semaine dernière, soit une baisse de 15%.

Pour la semaine du 23 au 29 avril 2022 à La Réunion, le nombre de cas hebdomadaires s’établit à 10 931 contre 12 889 la semaine précédente, ce qui correspondant à un taux d’incidence de 1 277 contre 1 506 la semaine dernière, soit une baisse de 15%.



Le taux de positivité est de 36,4% (contre 40,3% précédemment) avec un nombre de test qui reste stable.



Si la circulation virale commence à ralentir à La Réunion, elle se maintient toutefois encore à un niveau élevé.



Le nombre d’hospitalisations en service de réanimation reste quant à lui stable à un niveau bas.



Au 3 mai, 7 lits de réanimation sont occupés par des patients Covid et 53 par des patients atteints d’autres pathologies (soit 60 lits occupés sur les 76 lits disponibles).



La circulation virale ne génère donc toujours pas à ce stade de pression hospitalière .



Au cours des 7 derniers jours, 7 décès liés à la Covid-19 sont à déplorer.



3 personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Les 4 personnes vaccinées présentaient des comorbidités.



L’effort de vaccination doit se poursuivre, notamment avec la deuxième dose de rappel chez les personnes de plus de 60 ans dont l’immunité est moins performante et la décroissance de la protection plus rapide.



Depuis le 7 avril, pour les personnes de 60 à 79 ans, la 2ème dose de rappel est possible, dès 6 mois après avoir reçu la 1ère.



À cet effet, pour faciliter davantage l’accès à la vaccination aux Réunionnais, le Vaccinobus se rendra à nouveau dans les différentes communes de l’île dès la mi-mai.





Le suivi des autres mesures préconisées reste également primordial : en cas de symptôme, de test positif ou de contact à risque, les mesures d’isolement doivent être maintenues.



Le port du masque demeure recommandé dans les lieux clos et dans les grands rassemblements pour les personnes fragiles du fait de leur âge ou de leurs pathologies.



Dans ce contexte marqué par une circulation virale toujours active, et alors que 30% de la population éligible n’est pas vaccinée, il est essentiel de rester vigilants et mobilisés contre la Covid-19 pour protéger les plus vulnérables.



Situation sanitaire



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce mardi 3 mai 2022 les décès de 7 personnes, intervenus au cours des 7 derniers jours :

- 1 personne âgée de 45 à 54 ans,

- 2 personnes âgées de 55 à 64 ans,

- 4 personnes âgées de plus de 75 ans.



3 personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Les 4 personnes vaccinées présentaient des comorbidités.



Taux de positivité

Le taux de positivité est à 36,4 % pour la semaine du 23 au 29 avril, en baisse par rapport à la semaine dernière.



Taux d’incidence

Le taux d’incidence hebdomadaire est en baisse à 1 277/100 000 habitants (contre 1 506 la semaine précédente).



10 931 cas ont été confirmés du 23 au 29 avril.



Compte tenu des 383 424 guérisons et des 756 décès depuis le début de la crise sanitaire, 13 935 cas sont encore actifs à ce jour.



398 115 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie depuis le début de l’épidémie.



Dépistage :

39 723 tests ont été réalisés sur la période, soit une baisse de près de 4% par rapport à la semaine précédente.



Recherche de mutations Covid-19



Du 23 au 29 avril, 5 509 cas positifs ont été criblés pour identifier une mutation : 5 326 cas présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, en l’occurrence le variant Omicron, soit 97%.



Situation hospitalière :

Au 3 mai 2022, 7 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19, sur les 76 lits installés à La Réunion, et 53 par des patients présentant d’autres pathologies (78,9% de taux d’occupation).