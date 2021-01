Couvre-feux communaux : Les seuils d'alerte vont être réévalués à La Réunion

Lors de la deuxième vague de l'épidémie de Coronavirus entre novembre et décembre, le Préfet de La Réunion avait alors écarté la possibilité d'un couvre-feu ou d'un confinement total de La Réunion. Il avait cependant présenté un plan de restrictions au niveau communal . Plusieurs villes avaient tour à tour été menacées par un couvre-feu, d'abord Saint-André , puis Saint-Benoît Jacques Billant a rappelé cette stratégie territoriale lors de la visite du laboratoire de la Cyroi , vendredi. En plus d'évoquer le retour des motifs impérieux entre La Réunion et la métropole , il a assuré que l'apparition de variants de la Covid-19 allait le pousser à revoir les seuils d'alerte établis à la mi-novembre au plus fort de l'épidémie de Coronavirus à La Réunion."Ce changement de donne m'amène à travailler avec l'Agence régionale de Santé sur les niveaux que j'avais arrêté pour déclencher le couvre-feu ou le confinement dans telle ou telle commune.""J'avais dit que si on avait la confirmation d'un taux d'incidence pendant une semaine à 150 sur une commune, je pouvais être amené à prononcer le couvre-feu sur le territoire en question. C'était un taux d'incidence de 200 pour envisager un confinement.""La nouvelle donne introduite par les variants va m'amener peut-être à changer ces références que j'avais établi il y a quelques mois."Le seuil de surveillance établi en novembre à 50 cas pour 100.000 habitants a été dépassé la semaine dernière (du 11 au 17 janvier) par 3 communes : Bras-Panon, Sainte-Rose et La Plaine des Palmistes Selon les tous derniers chiffres publiés par Santé publique France sur 7 jours (entre les 13 et 19 janvier), ce sont 4 communes qui se trouvent au-dessus de ce niveau : Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Sainte-Rose et l'Etang-Salé.À noter que le Préfet de La Réunion n'a pas pour l'instant indiqué quels seraient les nouveaux seuils.Selon le dernier point hebdomadaire publié par la Préfecture, l'épidémie de Coronavirus est "contenue" mais reste bel et bien active. Les autorités demandent aux Réunionnais de "renforcer l'application de gestes barrières au quotidien afin d'éviter un rebond de l'épidémie".