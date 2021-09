Couvre-feu, pique-nique et masque : Ce qui pourrait changer

Le préfet et les maires de La Réunion ont longuement discuté ce mercredi après pour évoquer les mesures sanitaires actuellement en vigueur sur notre île. Celles-ci touchent à leur fin dimanche mais pourraient être en partie prolongées.



Le plan de désescalade devrait se poursuivre dans les prochains jours, au vu de l'évolution favorable de l'épidémie de coronavirus à La Réunion. Un desserrement des contraintes est envisagé, mais le préfet de La Réunion prendra sa décision dans les jours qui viennent.



Plusieurs sujets importants ont été évoqués par le préfet et les maires : la possible levée du couvre-feu à 23 heures, le port du masque obligatoire, les jauges dans les établissements recevant du public et le possible retour des piques-niques.



À noter que la recommandation des autorités sanitaires est de maintenir au maximum le port du masque dans les espaces publics. Au niveau des piques-niques, une jauge serait appliquée et une limite d'une dizaine de personnes pourrait être instaurée. Parmi les autres mesures, l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique devrait être maintenue.



Le plus haut représentant de l'Etat a souligné les efforts de la population pour permettre le ralentissement de la circulation du coronavirus. Il devra cependant prendre ses décisions en évaluant les risques de rebond épidémique liés aux vacances scolaires qui approchent.



Serge Hoareau, maire de Petite-Île et président de l'Association des maires de La Réunion, explique que les édiles sont favorables à la levée du couvre-feu et à l'allègement des jauges d'accueil dans les établissements recevant du public via l'utilisation du Pass sanitaire, notamment permettre la reprise des activités en soirée.



Le préfet devrait prendre sa décision avant la fin de la semaine.