Couvre-feu et confinement : Maurice organise une plateforme en ligne pour la distribution alimentaire

Pravind Jugnauth a annoncé en conférence de presse ce jeudi que les cas continuent d'augmenter soit 33 cas de plus par rapport à hier. Maurice recense ainsi 81 cas et deux décès. Aucun cas à Rodrigues.



Durant cette période de couvre-feu où les supermarchés, boulangeries sont fermés, une plateforme de commande en ligne a été mise sur pied pour se ravitailler en produits de base et sera opérationnelle à partir de ce vendredi 27 mars.



Les commandes seront assurées par TheShop.mu, priceguru.mu, shopwise.mu, ordermanze.mu, et dreamprice.mu.



Les paiements pourront être effectués en ligne soit par Juice ou MyT money. Ceux qui n’ont pas d’internet pourront passer leurs commandes par téléphone. Plus de 200 véhicules ont été mobilisés pour la livraison. Les membres du personnel de la poste seront à la disposition des cinq opérateurs pour faciliter la livraison



Les colis comprendront des denrées alimentaires de base mais aussi des produits pour bébés, si besoins, ainsi que des produits de nettoyage. A noter que les tarifs seront ceux appliqués habituellement par ces enseignes sans aucun profit.







