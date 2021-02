Couvre-feu et confinement : Les nouveaux seuils d'alerte à La Réunion

Où en est actuellement La Réunion ?



Notre île devrait dépasser le seuil d'alerte national cette semaine (plus de 50 cas pour 100.000 habitants). Il est donc fort probable que la première mesure - fermeture des commerces non-alimentaires des 3 centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carré - entre en vigueur dès ce week-end.



Pour ce qui est des taux d'incidence par commune, 6 des 24 de l'île ont dépassé le seuil d'alerte (entre le 23 et le 30 janvier) . Il s'agit de Saint-Benoît, Saint-Philippe, Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Leu et Le Port.



À noter que Santé Publique France classe les communes dans une fourchette du taux d'incidence de 50 à 150. Il n'est donc pas possible de déterminer si ces 6 communes sont proches des seuils du couvre-feu ou non.