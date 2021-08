La grande Une Couvre-feu/confinement : Vers une prolongation jusqu'au 30 août

C'est ce que le préfet aurait annoncé aux maires de La Réunion ce mercredi lors de la réunion de crise. Le couvre-feu et le confinement pourraient être maintenus jusqu'à la fin du mois. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 11 Août 2021 à 14:34





La situation sanitaire reste donc très dégradée à La Réunion avec des niveaux records de contaminations alors que les mesures de couvre-feu et de confinement doivent arriver à leur terme ce lundi au même moment que la rentrée des classes.



Le retour dans les écoles, les collèges et les lycées ne devrait pas être reporté à une date ultérieure. Mais le couvre-feu et le confinement devraient être reconduits au moins jusqu'à la fin du mois. C'est ce qu'a annoncé le préfet aux maires de La Réunion. Le couvre-feu pourrait être reculer de 18h à 19h.



Le président de l'Association des maires de La Réunion, Serge Hoareau, réagit : "Ce n'est pas en deux semaines qu'on mesure les effets du confinement. Je m'attendais à une prolongation depuis le début. On est à un taux d'incidence qu'on n'a jamais connu. La courbe semble plus ou moins maîtrisée. Mais je ne suis pas surpris de la prolongation."



Le président de l'AMDR explique que les mairies s'inquiètent cependant des situations difficiles qui pourraient survenir, notamment si un employé de l'école ou de la restauration scolaire venait à être cas contact ou positif à la covid, par exemple.



Un nouveau record de contaminations a été enregistré à La Réunion alors même que les dépistages sont en baisse. Le taux de positivité est en forte augmentation et atteint les 10%. La pression hospitalière se maintient à un niveau très élevé avec plus de 50 personnes Covid+ en réanimation et plus d'une centaine prises en charge en médecine Covid.



Couvre-feu et confinement : vers la prolongation jusqu'au 30 août



C’était le cas de figure qui semblait le plus probable avec une circulation du coronavirus qui ne ralentit pas vraiment. Mais le préfet avait évoqué les raisons de la mise en place de ces restrictions comme des moyens de limiter l’explosion de l’épidémie avant la rentrée scolaire.



Après un doublement du nombre de nouveaux cas il y a 3 semaines, les hausses consécutives des contaminations hebdomadaires sont de moins en moins importantes (même si de nouveaux records sont battus chaque semaine).



La circulation du virus reste très active mais l’explosion semble avoir été évitée pour l’instant, ce qui permet à La Réunion de rester loin de



Un autre élément à prendre en compte est l’application du



Il faut rappeler par ailleurs que le préfet avait expliqué dès la réinstauration du couvre-feu début juillet que seule une couverture vaccinale importante (80% pour atteindre l’immunité collective) permettrait de limiter la propagation du coronavirus et donc d’éviter les mesures de restrictions. Pour l’instant, seuls 40% des Réunionnais se sont fait vacciner.



la situation plus que critique observée aux Antilles actuellement . Mais la pression hospitalière reste très préoccupante avec plus de la moitié des lits de réanimation occupés par des patients Covid.

Un autre élément à prendre en compte est l'application du Pass sanitaire depuis ce mardi . Les bars, restaurants et salles de sport, notamment, ont rouvert leurs portes et peuvent à nouveau accueillir le public en journée, mais le couvre-feu limite l'activité des restaurateurs. Semble-t-il qu'il ne sera pas levé de si tôt, mais pourra-t-il être allégé prochainement ?



