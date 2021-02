Couvre-feu à Ste-Suzanne, Salazie et L'Etang-Salé

Un couvre-feu est donc instauré à partir de ce jeudi 18 février entre 22 heures et 5 heures au moins jusqu'au 11 mars.

Le communiqué de la préfecture

Sainte-Suzanne,

Salazie,

l'Etang-Salé.

les déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation,

les déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé,

les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants, pour convocation judiciaire ou administrative,

les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative,

les déplacements pour participer à des missions d'intérêt général,

les déplacements liés à des transits pour des déplacements de longues distances.

Les compétitions, rencontres et manifestations sportives sont interdites pour toutes les disciplines.

Les réunions de plus de 6 personnes sont organisées en visio ou en audioconférence

Le port du masque est obligatoire dans les bureaux partagés

Après Saint-Louis La Possession et Le Port , un couvre-feu va maintenant entrer en vigueur sur les communes de Sainte-Suzanne, Salazie et L'Etang-Salé.Le taux d'incidence de la commune de l'Est a dépassé le seuil du confinement dès la fin de la semaine dernière (150 cas pour 100.000 habitants). La situation sanitaire ne s'est pas améliorée depuis et la mairie a pris de nouvelles mesures suite à l'apparition de deux clusters. Avec un taux d'incidence de 162 cas pour 100.000 habitants, le préfet de La Réunion a dû cette semaine prendre la décision d'instaurer des restrictions de déplacements nocturnes à Sainte-Suzanne. Un cluster et l'apparition de variants aussi vu Salazie passer le seuil du confinement (368 cas pour 100.000 habitants). L'Etang-Salé est la troisième commune à avoir connu une explosion de son taux d'incidence (166 cas pour 100.000 habitants). La mise en place de mesures restrictives étaient donc inévitable.Jacques Billant avait mis en place dès la fin de l'année 2020 un nouveau plan pour combattre l'épidémie de coronavirus. Alors que la 2e vague de contaminations touchait La Réunion, des seuils d'alerte ont été décidés pour déclencher des couvre-feux qui pouvaient être instaurés commune par commune. Le Préfet de La Réunion a réévalué à la baisse les niveaux d'alerte au début du mois de février . Cette mise-à-jour de la stratégie de lutte contre le Coronavirus a fait suite à l'arrivée sur notre île de trois variants et la reprise de l'épidémie à la fin des vacances scolaires.Suite à la mise en place du couvre-feu dans quatre communes de l'Ouest de La Réunion en fin de semaine dernière, des contrôles du respect des nouvelles mesures sanitaires ont été menés sur la voie publique.La Police municipale a notamment été mobilisée à La Possession ou encore au Port dès vendredi soir pour vérifier les motifs impérieux des personnes qui se déplaçaient après 22 heures.La propagation de l'épidémie de Covid-19 connait une accélération sur le territoire ces derniers jours. Le taux d'incidence est désormais de 77/100 000 habitants dans le département. Les communes de Saint-Suzanne, Salazie et l'Etang-Salé connaissent actuellement une circulation épidémique forte avec des taux supérieurs à 150/ 100 000. Plusieurs clusters sont également apparus cette semaine suite à des rassemblements familiaux et à des veillées funéraires.Afin de ralentir la propagation de l'épidémie et de préserver le système hospitalier, Jacques Billant, préfet de La Réunion, décide de renforcer les mesures en vigueur sur le territoire.Après une analyse globale des indicateurs et de la circulation épidémique dans les communes et après échange avec les maires, Jacques Billant, préfet de La Réunion, instaure un couvre-feu à partir de 22h00 pour une durée de 15 jours dans les communes suivantes :Les sorties et les déplacements sans attestation dérogatoire seront interdits entre 22h et 5h. Tout contrevenant s'expose à une amende de 135 € pouvant être portée à 3 750 € en cas de récidive.Des dérogations sont prévues sur présentation d'une attestation pour les motifs suivants :Les couvre-feux des communes de La Possession, Le Port, Saint-Leu et Saint-Louis sont maintenus à ce stade jusqu'au 26 février. Les mesures sont en effet instaurées pour une durée de 15 jours afin de freiner la circulation virale dans les communes concernées et d'avoir un pas de temps suffisamment important pour ancrer et consolider les résultats obtenus.Suite à l'apparition de plusieurs clusters lors de veillées funéraires, un protocole renforcé est mis en place dans les chambres funéraires pour ces cérémonies. Le port du masque est obligatoire et des jauges de fréquentation maximum sont définies. Elles doivent permettre à chaque personne de disposer d'une surface minimum de 8m² pour les chambres de 16m² et plus. En deçà de 16m², la présence simultanée de 2 personnes est autorisée.La pratique des sports collectifs et de combat avec contact est interdite.Les entrainements peuvent être maintenus dans le respect de la distance de deux mètres entre les pratiquants et sans contact.Une dérogation à ces différentes mesures est accordée aux sportifs de haut niveau.Conformément à la circulaire du Premier ministre en date du 5 février 2021, de nouvelles mesures d'organisation des services sont mises en place dans l'administration et le recours au télétravail est élargi., à l'exception des instances réunies dans un cadre réglementaire telles que les conseils municipaux, les jurys ou les conseils d'administration. Ces réunions sont organisées dans le respect des protocoles sanitaires et des mesures barrière (distanciation de 2 mètres entre chaque personne, port du masque, aération des salles...).et les salles de restauration collective sont réorganisées pour permettre le respect des protocoles sanitaires.Le nombre et la quotité de personnes en télétravail sera progressivement augmenté pour atteindre 4 jours par semaine partout où les conditions matérielles d'organisation du travail le permettent.Les entreprises du secteur privé sont invitées à adopter les mêmes règles, à développer le télétravail et à mettre en place des protocoles évitant le brassage de leurs salariés. Toutes les mesures de prévention dans l'entreprise sont disponibles sur le site du ministère du travail.