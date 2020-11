La grande Une Couvre-feu à La Réunion: Un premier indicateur passe au rouge

Le Préfet a fait le point la semaine dernière sur les indicateurs qui pourraient le pousser à imposer un couvre-feu ou un confinement à La Réunion. Faisons le point sur la situation actuelle, son évolution récente et les risques de voir notre île basculer vers ces mesures restrictives. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 5 Novembre 2020 à 09:09 | Lu 17977 fois





Il est donc possible de savoir au jour le jour si La Réunion s'approche ou s'éloigne des seuils fixés par le Préfet pour mettre en place un couvre-feu.



Les limites à ne pas franchir



Jacques Billant a détaillé vendredi dernier les niveaux d'alerte qui pouvaient provoquer un couvre-feu à La Réunion :

- Un taux d'incidence de 150/100.000 habitants

- Un taux d'incidence de 50/100.000 habitants chez les personnes âgées

- Un taux d'occupation des lits de réanimation de 25% par les patients Covid+



Le taux d'incidence au-dessus du seuil d'alerte



Santé Publique France publie les données localisées de l'épidémie de Coronavirus avec 3 jours de décalage. Voici donc le point de situation pour la semaine du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre.



Le taux d'incidence du Coronavirus à La Réunion est de 68,8/100.000 habitants sur toute la population. (À noter que l'on observe une hausse de 81% de cet indicateur en l'espace d'un mois.)







Mais notre île dépasse le seuil critique du taux d'incidence de 50/100.0000 habitants chez les personnes âgées. Il est de 69,6 pour les 60 ans et plus. (Une hausse de 257% est observée sur cet indicateur en un mois).







Pour ce qui est de l'occupation des lits de réanimation par les patients Covid+, le taux est loin du niveau critique.





