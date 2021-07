Couvre-feu : Vous ne trouvez plus l'attestation de déplacement ?

Depuis ce week-end, plusieurs Zinfonautes contactent la rédaction de Zinfos974 car ils n'arrivent plus à télécharger l'attestation de déplacement dérogatoire durant les horaires de couvre-feu. Pour rappel, ce document est nécessaire pour justifier ses déplacements à La Réunion entre 23 heures et 5 heures du matin.



Le fichier est en effet plus difficile à trouver sur le site de la préfecture, le lien mis en avant renvoie vers un message d'erreur. Sur l'application TousAntiCovid, l'option de remplir une version numérique n'est plus accessible.



Mais Zinfos974 a pu trouver le fichier mis-à-jour au 13 juillet (il s'agit donc bien du nouveau document correspondant au couvre-feu instauré à La Réunion dès le 15 juillet). Vous pouvez le télécharger ci-dessous :